Ederson cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Samsunspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. Ederson, bu sezon toplamda 19 maçı kalede tamamladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı kaleci Ederson, ilk yarının bitiminde hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulununca sarı kart gördü. Ederson, bu kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı kaleci, gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Ederson, bu sezon Antalyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görürken, 19 maçta da kaleyi korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
