Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FSCB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak maçın adamı seçildi. Ederson'un eşi Lais Moraes, Ederson'un kurtarışları sonrasındaki sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
EDERSON PERFORMANSIYLA PARLADI
Fenerbahçe'de son haftaların en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, gösterdiği performansla maça damga vurdu.
8 KURTARIŞLA MAÇIN ADAMI OLDU
FCSB'nin etkili atakları karşısında kalesinde geçit vermeyen deneyimli eldiven, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlayarak dikkat çekti. Ederson, gösterdiği bu performansla maçın adamı seçildi.
EDERSON KURTARDIKÇA EŞİ SEVİNDİ
Öte yandan karşılaşmaya Ederson'un eşi Lais Morais'in sosyal medya paylaşımları damga vurdu. Ederson'un yaptığı kurtarışlar sonrası paylaşım yapan Brezilyalı isim, sevincini gözler önüne serdi.
TARAFTARLARDAN DESTEK
32 yaşındaki kalecinin bu performansı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız kaleciyi etiketleyerek övgü dolu yorumlarda bulundu ve tebrik etti.