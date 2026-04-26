Ederson, derbide kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de kaleci Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken derbiyi 10 kişi tamamladı. Hakem Yasin Kol, 60. dakikada sarı-kırmızılılar lehine penaltı noktasını gösterirken kaleci Ederson, itirazları sonucu sarı kart gördü. Mücadelenin 23. dakikasından da sarı kartı bulunan Brezilyalı kaleci kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu karar sonrası 65. dakikada kaleci Mert Günok, Talisca'nın yerine dahil oldu. Kullanılan penaltıda da Mert topu filelerinde gördü.

Bu sezon ligde 23 maçta kaleyi koruyan 32 yaşındaki kaleci 6 kez de sarı kart görmüştü.

Ederson, gelecek hafta oynanacak Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı