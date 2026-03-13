Ederson'dan beklenmedik paylaşım! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un sosyal medyada yaptığı hamle futbol gündeminde dikkat çekti. Brezilyalı kalecinin profil fotoğrafı değişikliği kısa sürede çok konuşuldu.

YILIN KALECİSİ OLDUĞU ANI PAYLAŞTI

Ederson, Donnarumma'nın Real Madrid karşısında yediği 3 gol ve yaptırdığı penaltının ardından profil fotoğrafını değiştirdi. Brezilyalı file bekçisi, Manchester City formasıyla yılın kalecisi seçildiği anın fotoğrafını profil resmi yaptı. Bu hamle futbolseverler tarafından Donnarumma'ya gönderme olarak yorumlandı.