Buz küvetinde antrenman yapan ultra maraton yüzücüsü Eda'nın hedefi "Okyanus Yedilisi"

İzmir'de buz küvetinde antrenman yaparak hazırlandığı Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden 17 yaşındaki Eda Savcıgil, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) bitiren en hızlı Türk sporcu olmak için çalışıyor.

Çocukken başladığı yüzme sporunda katıldığı birçok şampiyonadan dereceler elde eden lise son sınıf öğrencisi Eda Savcıgil, soğuk su tutkusu nedeniyle açık sularda yüzmeye başladı.

Uluslararası Kış Yüzme Birliği'nin Finlandiya'nın Oulu kentinde 2-8 Mart tarihleri arasında düzenlediği Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'na katılan ve hayatında ilk defa buzlu suda yüzme deneyimi yaşayan Savcıgil, burada 100 metre kurbağalamada dünya üçüncüsü oldu.

Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak adını tarihe yazdıran ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın başarısını yakalayarak bu alanda en hızlı Türk sporcu olmak için hem denizde hem de havuzlarda hazırlanıyor.

"Biraz dondum, çıkınca ellerimi hissetmiyordum"

Savcıgil, AA muhabirine, açık suda yüzmeye hobi olarak başladığını ve 3 yıldır da devam ettiğini söyledi.

Soğuk suda yüzmeyi hep çok sevdiğini ancak buzlu suda yüzmenin kendisini daha da mutlu ettiğini anlatan Savcıgil, "Finlandiya'da ilk defa buza girdim. Benim için farklı deneyimdi ve 100 metrede benim yarışımda fırtına vardı. Biraz dondum. Çıkınca ellerimi hissetmiyordum. Gözlüğümü çıkaramadım. 1 dünya üçüncülüğü, 2 dördüncülük ve bir de altıncılık elde ettim. İlk deneyim için gerçekten çok mutluyum ve devamını da heyecanla bekliyorum. Yarışa gitmeden 1 ay önce buz küvetlerine girmeye başladık. Sıfır derecede önce 5, sonra 3 dakika kaldık. Gitmeden soğuk sulara girip kendimi alıştırmaya çalıştım. Rekortmenlerle kapışarak, dereceler alarak döndüm." diye konuştu.

Ultra maraton için hazırlık yaptığını ifade eden Savcıgil, şöyle devam etti:

"28 ve 30 kilometrelik hatta 50 kilometreye varan parkurlar için hazırlanıyorum. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde de hedef yarışlarım var. Çok heyecanlıyım. Asıl hedefim Oceans Seven parkurlarını en hızlı Türk olarak tamamlamak. Bu yolda çalışıyorum. Bengisu abla benim yurt dışı yarışlarındaki rehberim. Onunla birlikte bu süreci güzel yönetiyoruz."

"Vücut o derecelere alışmalı"

İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü Başkanı ve Savcıgil'in antrenörü Okan Ulaş da soğuk suda çok fazla antrenman yapmaları gerektiğini ancak bunun Türkiye'de zor olduğunu aktardı.

Buz havuzlarında antrenman yaptıklarını ve bu sayede Eda'nın vücudunu alıştırmaya çalıştıklarını ifade eden Ulaş, "Ondan sonra açık su yüzmeleri yapıyoruz. Açık su yüzmelerde soğuk sularda yüzüyoruz. Eda'nın çok uzun süre antrenman yapması gerekiyor. Çünkü vücut o derecelere alışmalı. Hedefler daha büyük. Kanalları geçmeye başlayacak. 25-26 kilometreler. Zorlu bir sürece doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eda Savcıgil'in annesi Dilek ve babası Ayhan Savcıgil de kızlarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.