Eda Öğüt, Bükreş'te Taekwondo Şampiyonu Oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Açık Taekwondo Turnuvası'nda Malatya'yı temsil eden Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Eda Öğüt, yıldızlar 41 kilo kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Türkiye'ye gurur yaşatan genç sporcu, madalya töreninde büyük sevinç yaşarken, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, bu başarının Avrupa ve dünya çapındaki yeni derecelerin habercisi olduğunu belirterek "Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MALATYA