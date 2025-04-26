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Eda Nur Tümer, Türkiye Güreş Şampiyonu Oldu

Eda Nur Tümer, Türkiye Güreş Şampiyonu Oldu
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Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Eda Nur Tümer, Okullar Arası Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 43 kiloda şampiyon oldu ve birincilik madalyasını aldı.

Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Eda Nur Tümer, Okullar Arası Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 43 kiloda şampiyon oldu.

Kulübün açıklamasında Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasının 24-26 Nisan'da Rize'de yapıldığı bildirildi.

Şampiyonaya antrenör Halil Tunç nezaretinde katılan ve 43 kiloda mindere çıkan Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi ve Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcusu Eda Nur Tümer, Türkiye şampiyonu oldu.

Tümer, şampiyonanın ardından birincilik madalyasını aldı.

Kaynak: AA / Veli Singer - Spor
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