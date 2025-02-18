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Eda Nur Tulum, Balkan Şampiyonası'nda 3'üncülük ve 4'üncülük Elde Etti

Eda Nur Tulum, Balkan Şampiyonası'nda 3'üncülük ve 4'üncülük Elde Etti
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Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metrede 3'üncü, 400 metre bireyselde ise 4'üncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılım sağlayan Eda Nur Tulum, yarışmalarda bir 3'üncülük ve bir 4'üncülük elde etti.

Şampiyona, 15 Şubat tarihinde Sirbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Organizasyona Eskişehir'den Eda Nur Tulum katılım sağladı. 4x400 metrede bayrak takımı olarak 3'üncü olan Tulum, 400 metre bireyselde yarışı 4'üncü olarak tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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