Eda Erdem, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi

Fenerbahçe Medicana'nın Kaptanı Eda Erdem, Türk voleybolunda kadın takımlarının son yıllardaki yükselişine dair, "Hem milli takımımızın hem kulüp takımlarımızın getirdiği başarılar ve ülkemizin kadın voleybolunu bu kadar seviyor olması bence en temel neden. Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız" dedi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi için yeni sezon hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor. Takım kaptanı Eda Erdem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yeni sezon hedefleri, Başantrenör Lavarini, Türk voleybolunun gelişimi, genç sporcularla ilişkisi, sarı-lacivertli kulübe dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Takımda keyifli bir ortam olduğuna değinen Eda, "Stefano Lavarini yönetiminde idmanlarımızı son hızla devam ettiriyoruz. Gayet keyifli bir ortam var. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da kulüp sezonunu çok özlemişiz. Takım arkadaşlarımızla bir arada olmak bize çok iyi geldi. Şimdilik her şey yolunda" diye konuştu.

"Lavarini ile kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün yeniden göreve getirdiği Başantrenör Stefano Lavarini ile ilgili görüşlerini aktaran deneyimli oyuncu, "Stefano ile zaten çok güzel geçirdiğimiz bir sezonumuz vardı. Çok güzel de bir iletişimimiz vardı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Kendisi sosyal olarak çok açık bir insan, iletişimi çok kuvvetli. Takımdaki herkesle ilgilenmeye çalışan, en iyisini vermeye çalışan bir antrenör. Keyifler çok yerinde, güzel çalışıyoruz. Çok güzel bir uyumumuz var" ifadelerini kullandı.

"Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız"

Eda Erdem, Türk voleybolunda kadın takımlarının son yıllardaki yükselişi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Açıkçası gelen başarılar demek istiyorum. Hem milli takımımızın hem kulüp takımlarımızın getirdiği başarılar ve ülkemizin kadın voleybolunu bu kadar seviyor olması bence en temel neden. Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız. Bu da kulüp sezonuna da yansıyor. Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, son yıllarda Galatasaray gibi takımlar; branşa yatırım yapmaya başladıkça kaliteli sporcuların gelmesi, ligin dünyada 'en iyi ligler' arasında görülmesiyle beraber o ivme yukarı çıktı. Türkiye'de şu an kaliteli voleybol oynanıyor."

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak"

CEV Şampiyonlar Ligi'ne dair görüşleri sorulan 39 yaşındaki oyuncu, "Bu seneki hedefimiz tabii ki her sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu seneki rotasyonumuz, takım içindeki oyuncu havuzunun fazla oluşunun bence bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. İyi bir takım olduk. Her mevkide iyi oyunculara sahibiz. Bu sezon da çok iddialıyız. Umarım bu sezon nihayet istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

"Genç oyunculara her anlarında destek oluyorum"

Takımdaki genç sporcularla ilişkisine dair ise Eda Erdem, "Ben genç sporcuları çok seviyorum, her zaman da söylüyorum. Çünkü ben de bir zaman genç sporcuydum. O yüzden takımdaki ablaları olarak onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Takıldıkları bir yerde, yapamadıkları bir an olduğunda her zaman yardımcı olup onları rahatlatmaya çalışıyorum. Bizim takımda genç olmak kolay. Çünkü hepimiz çok sıcak karşılıyoruz. Bugün onlara nasıl davrandığınız, ileride onların kariyeri açısından çok değerli. O yüzden gençlerle güzel bir uyumum olduğunu düşünüyorum. Onlara her zaman, her anlarında destek olacağımı söylüyorum. Onlar da hiçbir zaman bizi üzmüyorlar" şeklinde konuştu.

"Bir bakış, bir hareket, bir gözyaşı her şeyi değiştirebiliyor"

"Karşılaşmada geride olduğunuzda veya kötü oyunda nasıl bir zihinsel süreçten geçiyorsun?" sorusunu yanıtlayan sarı-lacivertli takımın kaptanı, CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Vargas'ın duygusallaştığı anda yaşananlara dair, "Bizler uzun yıllar bu seviyede bu sporu yapıyoruz. Daha önce oynadığımız bir Avrupa finali var. Üçüncü Avrupa finalini oynadık. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyan bir ekibiz. Herkes birbirini çok iyi anlıyor. Zaten güzel bir arkadaşlık var. Bir bakış, bir hareket, bir dokunuş, bir bağırış ya da bir gözyaşı her şeyi değiştirebiliyor. Bahsettiğiniz sekansta da bunların hepsini yaşadık. O an takımın bir bütün olup, Vargas'a, herkesin birbirine yardım etmesiyle Avrupa şampiyonluğu geldi. Sporu bu yüzden çok seviyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. O anlar çok kıymetli" diye konuştu.

"Fenerbahçe camiası için mücadele etmek paha biçilemez"

Sarı-lacivertli forma altında 19. sezonuna başlayacağını hatırlatan Eda Erdem, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü şu sözlerle özetledi:

"19. sezonuma başlıyorum. Burada büyüdüm, burada Eda Erdem oldum. Fenerbahçe'yi birkaç kelimeyle anlatmak çok zor ama burası büyük bir aile. Çünkü iyi gününüzde, kötü gününüzde her anınızda yanınızda olduğunu biliyorsunuz. Burada olmak, bu forma altında, bu taraftar, bu camia için mücadele etmek paha biçilemez. Vazgeçilmezim diyebilirim."

"Heykelimin önünden geçerken her zaman düşünüyorum"

Sosyal medya hesabında paylaştığı kendi heykelinin fotoğrafı ve altına yazdığı sözle ilgili görüşleri istenen Eda Erdem, "Her gün o yoldan geçiyorum. Çünkü evimin yolu üzerinde, heykelimin olduğu yer. 'Gerçekten bu benim heykelim mi' diye baktığımı söyleyebilirim. Arkasında çok fazla emek var. Çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Her zaman düşünüyorum. Bazen geçerken insanların önünde fotoğraf çekildiğini görmek beni çok mutlu ediyor" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı