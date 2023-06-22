Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı yorumu yapıyor

Anadolu Efes forması giyen Buğrahan Tuncer, ünlü oyuncu Eda Ece ile evlendi. İkilinin düğünde geçen sezon Galatasaray forması giyen Icardi ile özdeşleşmiş "Aşkın Olayım" şarkısını söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Ece ve Tuncer, Arjantinli yıldızın gol sevincindeki ünlü hareketini de konuklarla birlikte yaptı. Sosyal medyada görüntüleri izleyen taraftarlar, "Büyüksün Icardi" yorumunda bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, ünlü oyuncu Eda Ece ile dünyaevine girdi. İkili düğünde Icardi'den esinlenerek "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken, o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

ICARDI'YE NAZİRE YAPTILAR

Geçen sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılılara şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Mauro Icardi, Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşmişti. Buğrahan Tuncer ile Eda Ece çifti de düğünlerinde bu şarkıyı söylemeden geçmedi.

ARJANTİNLİ GOLCÜNÜN SEVİNCİNİ YAPTILAR

İkili şarkıyı söylerken tıpkı Icardi'nin gol sevincinde olduğu gibi ellerine kulaklarına götürdü. O anlar özellikle Galatasaray taraftarından büyük beğeni aldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları: