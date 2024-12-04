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Eczane Sarf Takımı, Tatvan Devlet Hastanesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Eczane Sarf Takımı, Tatvan Devlet Hastanesi Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Tatvan Devlet Hastanesi'nin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası'nın finalinde Eczane Sarf takımı, Başhekimlik takımını 4-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Turnuva sonunda oyuncular tebrik edildi.

4 yenerek şampiyon oldu.

Tatvan Devlet Hastanesinin çalışan personel arasında dayanışmayı artırmak ve yoğun iş stresinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Geleneksel Futbol Turnuvası' sona erdi. Final karşılaşmasında Eczane Sarf, Başhekimlik takımını farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından Bitlis İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, şampiyonluk kupasını Eczane Sarf takımına takdim ederek, her iki takımın oyuncularını tebrik etti.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz turnuvanın sonuna geldik. Katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Turnuvaya fair-play ruhuyla başladık ve aynı şekilde tamamladık. Hiçbir sakatlık ya da olumsuz durum yaşanmadan turnuvayı bitirmiş olmamız mutluluk verici. Bu meyanda tüm arkadaşlara özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yılki finalde Başhekimlik ve Eczane Sarf karşı karşıya geldi. Şampiyon olan Eczane Sarf takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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