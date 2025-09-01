Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde Bilun Yılmaz Kulüp Menajeri Oldu

ECZACIBAŞI Spor Kulübü'nde kulüp müdürü olarak görev yapan Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı

Türk voleybolunun öncü kulüplerinden ve bugüne kadar binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Eczacıbaşı Dynavit Takımı'nda önemli bir atamaya imza attı. Bilun Yılmaz, Kulüp Menajeri olarak göreve başladı.

Hem ulusal hem de uluslararası arenada sayısız başarıya imza atan Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yetenekli sporcuları ve güçlü yönetim ekibiyle voleybolun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Voleybol camiasında uzun yıllardır çeşitli görevler üstlenen ve 2023 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde Kulüp Müdürü olarak görev yapan Bilun Yılmaz, yeni görevinde deneyim ve birikimiyle kulübe değer katmaya devam edecek.

Eğitimini İtalyan Lisesi'nin ardından Bahçeşehir Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesiyle tamamlayan Yılmaz, aktif voleybol kariyerinin ardından sırasıyla Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve VakıfBank kulüplerinde takım menajeri olarak görev aldı.