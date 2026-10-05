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Eczacıbaşı Peron İstanbul, yarın V.Bank ile Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak

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Eczacıbaşı Peron İstanbul, yarın V.Bank ile Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak
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Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda V.Bank ile karşılaşacak. Başantrenör Giulio Bregoli, V.Bank'ın büyük sahnelere alışkın olduğunu belirtirken mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda V.Bank ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupası için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için forma terletecek turuncu-beyazlılar V.Bank ile kozlarını paylaşacak.

Kupa mücadelesi öncesinde düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Peron İstanbul Başantrenörü Giulio Bregoli, "V.Bank, her şeyi kazanmış ve bu tür büyük sahnelere alışkın bir takım. Biz ise yolculuğumuzun henüz başındayız; ancak kendimize inanıyor ve değerimizi biliyoruz. Yarınki ilk hedefimiz, sahip olduğumuz her şeyi sahaya yansıtmak olacak" diye konuştu.

Kupa heyecanı TRT Spor'da

V.Bank - Eczacıbaşı Peron İstanbul AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesi yarın saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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