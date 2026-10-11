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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti. Setleri 25-14, 25-16 ve 25-17 kazanan Eczacıbaşı, mücadeleyi 78 dakikada tamamladı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Peron İstanbul : Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Elif Şahin, Dudova, Ezel Balık, Ishikawa, Yaprak Erkek)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Gamboa, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, Kalandadze, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç)

Setler: 25-14, 25-16, 25-17

Süre: 78 dakika (26, 25, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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