Eczacıbaşı Peron İstanbul, sakatlık sonrası 23 yaşındaki Karmen Aksoy'u transfer etti

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Eczacıbaşı Peron İstanbul Kadın Voleybol Takımı, 23 yaşındaki orta oyuncu Karmen Aksoy'u transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım döneminde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından aramıza katılan Karmen Aksoy'a hoş geldin diyoruz. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında en iyi şekilde geçirmesini ve sahalara sağlıkla dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Karmen Aksoy, kariyerinde Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Galatasaray formalarını giydi.

Kaynak: AA