Eczacıbaşı’nın, Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda A Grubu’nda Osasco Sao Cristovao Saude, NEC Red Rockets Kawasaki ve Club Alianza Lima ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda A Grubu'nda Osasco Sao Cristovao Saude, NEC Red Rockets Kawasaki ve Club Alianza Lima ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı'nın, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. 8-13 Aralık 2026 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek organizasyonda turuncu-beyazlılar, A Grubu'nda ev sahibi Osasco Sao Cristovao Saude, Japonya'dan NEC Red Rockets Kawasaki ve Peru'dan da Club Alianza Lima ile mücadele edecek.
Eczacıbaşı'nın gruptaki maç programı şöyle:
8 Aralık
16.00 Eczacıbaşı - NEC Red Rockets Kawasaki
10 Aralık
02.30 Eczacıbaşı - Osasco Sao Cristovao Saude
10 Aralık
19.30 Eczacıbaşı - Club Alianza Lima