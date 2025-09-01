Eczacıbaşı'ndan Gelecek İçin Voleybol Atılımı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen "Geleceğe Smaç Buluşmaları", Eczacıbaşı'nın Kartal'daki yeni salonunda Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla; Geleceğe Smaç koordinatörleri, antrenörleri ve Eczacıbaşı Spor Kulübü çalışanlarıyla bir araya getirdi.

Eczacıbaşı, 30 Ağustos'ta "Geleceğe Smaç Buluşmaları" etkinliği düzenledi. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "30 Ağustos gibi özel bir günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum" diyerek, "Tüm genç kızlarımızı voleybola ve spora kazandırmak en önemli hedeflerimizden biri. Kendine güvenen, bağımsız ve mücadeleci genç kızlarımızın yetişmesi bizim önceliğimizdir. Onların her biri bizim için birer umut kaynağıdır. Sizler de onların hayatlarını en kritik dönemlerinde şekillendirmelerine yardımcı oluyorsunuz. Sizinle gurur duyuyor, sizlerden çok şey bekliyoruz. Tüm emekleriniz için hepinize içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Smaç Kampüslerimiz yalnızca sporcu yetiştirmeyi değil, aynı zamanda özgüveni yüksek, değerleri güçlü bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Hep birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ali Atalık, Eczacıbaşı'nın spora ve gençlere verdiği değeri vurgulayarak, "Türkiye'de kadın voleybolunun her anını inşa eden Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak, sporu yalnızca bir başarı aracı değil; disiplinin, dayanışmanın ve bireysel gelişimin yolu olarak görüyoruz. Ayrıca kadın sporcu yetiştirmekle kalmıyor, onların güvenle büyümesini ve toplumda örnek bireyler olmalarını hedefliyoruz. Geleceğe Smaç projesi de tam da bu vizyonun hayata geçirilmiş hali Sadece altyapıdan A takıma sporcu kazandırmak değil; kız çocuklarının gelişimini, özgüvenini ve içinde bulundukları toplumu dönüştürme potansiyelini desteklemek. Bu yolculukta bizler, her sporcuya kendini özel hissettiren, insana değer veren bir yaklaşımla ilerliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, yarının başarıları bugünün genç kızlarının gelişimiyle şekillenir" dedi.

Açılış konuşmasının ardından program, "Geleceğe Smaç'ın Yeni Dönem Vizyonu ve Hedefleri" oturumu ile devam etti. Program, koordinatörler ve antrenörler için iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirildi:

Koordinatör Oturumu: Spor psikologlarının katıldığı bu oturumda, "İletişim Becerileri, Ebeveyn İlişkileri ve İkna Teknikleri" konuları ele alındı.

Antrenör Oturumu: Antrenörlere yönelik oturumda ise "Antrenörlükte Sürdürülebilir Gelişim, Antrenman Planlama ve Sezonda Uygulama" başlıkları işlendi.

Günün geri kalan ortak oturumlarında, "İletişim", "Kurumsal Temsil ve Marka Bütünlüğü", "Gympro Kullanımı" ve "Çözüm Odaklı Yaklaşımlar" gibi başlıklarda çalışmalar yapıldı. Ayrıca, Geleceğe Smaç Kampüslerinden gelen örnek uygulamalar ve başarı hikayeleri paylaşılara katılımcılara ilham verici deneyimler aktarıldı.

Program, "Spor Ortamında Kaygı Yönetimi ve Akran Zorbalığı" konulu ortak oturumla sona erdi. Katılımcılar, gün boyu edindikleri deneyim ve paylaşımlarla geleceğe dair yeni vizyonlarla programı tamamladı.