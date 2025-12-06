Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında yarın Zeren Spor'u konuk edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 18.00'de Eczacıbaşı Spor Salonu'nda Zeren Spor ile oynayacak. Turuncu beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla tamamladı. - İSTANBUL