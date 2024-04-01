Eczacıbaşı Dynavit, V.Bank'ı mağlup ederek avantajı yakaladı
Sultanlar Ligi play-off 1/4 Etabı karşılaşmasında V.Bank'la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-11, 23-25, 25-21 ve 25-15'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride avantajı yakaladı.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Yaprak
V.Bank: Bahar, Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Busa, Ayça (L), Aylin (L), Caratasu, Faranti, Van Aalen, Zeynep Sude, Begüm
Setler: 25-11, 23-25, 25-21, 25-15
Süre: 110 dakika (21, 34, 31, 24) - İSTANBUL