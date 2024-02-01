Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey'i 3-0 mağlup etti
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile deplasmanda karşlılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turunda avantajı kaptı.
SALON: Sports Hall Mioveni Romanya
HAKEMLER: Tudor POP (ROU), Konstantin YOVCHEV (BUL).
SC PROMETEY: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva, Danchak.
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Voronkova, Stevanovic, Elif, Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Hande, Beyza, Yasemin.
SETLER: (15-25,13-25,16-25)
SÜRE: 66 dakika (21,23,22)
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile deplasmanda karşlılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turunda avantajı kaptı. Eczacıbaşı Dynavit - SC Prometey Dnipro play-off etabı 2'nci maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 17: 00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.