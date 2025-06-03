Eczacıbaşı Dynavit, Polonyalı Pasör Çaprazı Magdalena Stysiak'ı Kadrosuna Kattı

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam ederken, Polonya Milli Takım oyuncusu Magdalena Stysiak'ı renklerine bağladı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Transferle ilgili görüşlerini aktaran başarılı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, "Önümüzdeki sezon Eczacıbaşı Dynavit ailesine katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşabilmek için hep birlikte savaşacağız. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Magdalena Stysiak gibi tecrübeli ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki tecrübesi, takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda Stysiak'ın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Magdalena Stysiak'ın kariyeri

2000 yılında dünyaya gelen Magdalena Stysiak, 203 santimetre boyunda ve pasör çaprazı mevkinde görev alıyor. Kariyerine Polonya'da SMS PZPS Szczyrk'ta başlayan Stysiak, kariyeri boyunca sırasıyla Chemik Police, PSPS, Chemik Police, PSPS SMS Police U20, Grot Budowlani Lodz, Chemik Police, Savino Del Bene Scandicci, Vero Volley Milano ve son olarak Fenerbahçe Medicana takımlarında forma giydi.

Kulüp başarıları

2016-2017 Tauron Ligi şampiyonluğu

2016-2017 Polonya Kupası şampiyonluğu

2018-2019 Polonya Kupası şampiyonluğu

2018-2019 Polonya Süper Kupası şampiyonluğu

2020-2021 İtalya Süper Kupası üçüncülüğü

2021-2022 İtalya Ligi ikinciliği

2022-2023 İtalya Kupası ikinciliği,

2022-2023 İtalya Ligi ikinciliği

2023-2024 Türkiye Kupası şampiyonluğu

2023-2024 Türkiye Ligi şampiyonluğu

2023-2024 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü

2024-2025 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu

2024-2025 Türkiye Kupası şampiyonluğu

2024-2025 Türkiye Ligi ikinciliği

Milli Takım başarıları

2018 U19 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü

2019 Montreux Kupası şampiyonluğu

2023 FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü

2024 FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü

Bireysel Başarılar

2017-2018 U20 Polonya Şampiyonası 'En İyi Pasör Çaprazı'

2018 U19 Avrupa Şampiyonası 'En İyi Pasör Çaprazı'

2018-2019 Tauron Ligi 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2020-2021 CEV Şampiyonlar Ligi 'En İyi Servis Atan Oyuncu'

2023 Avrupa Şampiyonası 'En İyi Smaçör'

2023 FIVB Milletler Ligi 'En Skorer Oyuncu'

2024 Dünya Olimpiyat Elemeleri 'En Skorer Oyuncu' - İSTANBUL