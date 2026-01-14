Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Olympiacos Piraeus'u konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde yarın Olympiacos Piraeus ile rövanş karşılaşmasına çıkacak. Smaçör Meliha Diken, takımın gelişimini ve galibiyet için motivasyonlarını artırdıklarını vurguladı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçına yarın saat 19.00'da çıkacak. Evinde çıktığı son karşılaşmada Numia Vero Volley Milano'yu mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, bu kez rövanş karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiacos Piraeus'u ağırlayacak. Maçın hazırlıklarına devam eden ev sahibi ekip günü tek idmanla tamamladı.

Karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörü Meliha Diken, "Yunanistan'da oynadığımız maçta istediğimiz seviyede oynayamadık. Bir aylık sürecinde takımca daha üst seviyede çalıştığımızı ve oynadığımızı düşünüyorum. Birbirimizi her gün zorluyoruz ve sonuçları görerek daha da motive oluyoruz. Evde oynadığımız tüm maçlar bizim için çok özel geçiyor ve taraftarımızla beraber mücadeleye hazırız. Galibiyetle ayrılmamız bizim için çok önemli, dolu tribünlerle hep beraber baskı oluşturup kazanacağımıza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
