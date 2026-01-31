Voleybol: Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Sevim, Nurper Özbar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Elif Şahin, Maglio, Boden)

Nilüfer Belediyespor Eker: Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Ünzile Nur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 22-25, 25-23, 25-9, 25-14

Süre: 101 dakika (27, 31, 21, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Bu sonuçla turuncu-beyazlı takım, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor Eker ise 9. kez mağlup oldu.