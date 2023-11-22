Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 3-0 yendi
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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 25-10, 25-18 ve 25-15 setler sonucu 3-0 yendi.
İSTANBUL,
SALON: Eczacıbaşı Spor
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Serap Kuka
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Akyol, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge Şebnem Aköz (L), Yaprak Erkek
MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut, Derya Çayırgan (L), Burcu Şentürk, Merve İzbilir (L)
SETLER: 25-10, 25-18, 25-15
SÜRE: 60 dakika (19', 19', 22')
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 25-10, 25-18 ve 25-15 setler sonucu 3-0 yendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor