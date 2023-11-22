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Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 3-0 yendi

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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 25-10, 25-18 ve 25-15 setler sonucu 3-0 yendi.

İSTANBUL,

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Serap Kuka

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Naz Akyol, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge Şebnem Aköz (L), Yaprak Erkek

MURATPAŞA BLD. SİGORTA SHOP: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut, Derya Çayırgan (L), Burcu Şentürk, Merve İzbilir (L)

SETLER: 25-10, 25-18, 25-15

SÜRE: 60 dakika (19', 19', 22')

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 9'uncu hafta karşılaşmasında kendi evinde Muratpaşa BLD. Sigorta Shop'u 25-10, 25-18 ve 25-15 setler sonucu 3-0 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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