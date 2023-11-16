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Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Plovdiv'i 25-13, 25-16 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Eczacıbaşı Dynavit, 2'de 2 yapmış oldu.