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Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris'i 3-0 Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris'i 3-0 Geçti
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CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını setlerde 25-11, 25-15 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Tomislav Popovic, Eldar Zulfugarov

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Aybüke (L), Nicoletti

Levallois Paris SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Biemel (L), Zyani, Verger, Depie, Becker

Setler: 25-11, 25-15, 25-18

Süre: 60 dakika (20, 20, 20) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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