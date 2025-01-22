Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris'i 3-0 Geçti
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını setlerde 25-11, 25-15 ve 25-18'lik skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Tomislav Popovic, Eldar Zulfugarov
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Aybüke (L), Nicoletti
Levallois Paris SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Biemel (L), Zyani, Verger, Depie, Becker
Setler: 25-11, 25-15, 25-18
Süre: 60 dakika (20, 20, 20) - İSTANBUL