Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru ile gerçekleştirdiği mücadelede 3-2 galip geldi. Maç setleri 21-25, 28-26, 21-25, 25-17 ve 13-15 sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Deniz Demir, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Ege Melisa Bükmen, Nilsu Şen, Strunjak, Ayşe Çürük)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Stysiak, Rettke (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Maglio, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Smrek, Boden)
Setler: 21-25, 28-26, 21-25, 25-17, 13-15
Süre: 150 dakika (36, 37, 29, 26, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.