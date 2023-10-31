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Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 81 dakika oldu.