Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti
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Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 81 dakika oldu.
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Hande, Aybüke (L)
Kuzeyboru: Gamze, Begic, Merve, Wilhite, Tuğba, Büşra, Dilek (L), Sinem (L), Ezgi, Liray, İrem, Yaren
Setler: 25-22, 25-18, 25-20
Süre: 81 dakika (29, 26, 26) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor