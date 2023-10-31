Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 Mağlup Etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 81 dakika oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yu 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Jack-Kisal, Naz, Gray, Beyza, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Hande, Aybüke (L)

Kuzeyboru: Gamze, Begic, Merve, Wilhite, Tuğba, Büşra, Dilek (L), Sinem (L), Ezgi, Liray, İrem, Yaren

Setler: 25-22, 25-18, 25-20

Süre: 81 dakika (29, 26, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Spor Haberler

title