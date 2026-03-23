Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de final hedefliyor

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Başantrenör Giulio Bregoli, zorlu bir maç olacağını belirtti ve takım olarak finale yükselmek istediklerini ifade etti. Maç yarın saat 19.00'da TRT Spor'dan yayınlanacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Medicane ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, finalist olmayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. Sabah saatlerinde Ankara'ya seyahat eden takım, günü tek idmanla tamamladı.

Yarı final karşılaşması öncesi görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü Giulio Bregoli, "Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacağız. Güçlü bir rakibe karşı zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Bu seviyede bir karşılaşmada detaylar ve oyun disiplini belirleyici oluyor. Bizim için önemli olan, hazırlıklarımızı sahaya doğru şekilde yansıtmak. En iyi performansımızı ortaya koyarak finale yükselmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı Dynavit AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Final karşılaşması yarın saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
