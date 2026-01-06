Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Numia Vero Volley'i ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek. Mücadele Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Müsabakada Predrag Balandzic (Sırbistan) ve Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

