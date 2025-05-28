Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na İtalyan Antrenör Atandı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'na İtalyan Antrenör Atandı
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine İtalyan Giulio Cesare Bregoli'yi getirdi. 50 yaşındaki antrenörle 2025-2026 sezonu için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Giulio Cesare Bregoli getirildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki başantrenörle 2025-2026 sezonu için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Giulio Cesare Bregoli, başantrenörlük kariyerine 2013–2014 sezonunda Fransa'nın Saint-Raphael Var Volley-Ball takımında başladı. Sonrasında uzun yıllar çalıştırdığı İtalya Ligi ekiplerinden Reale Mutua Fenera Chieri '76 ile CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşayan Bregoli, 2024 yılında Almanya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörlük görevi için 2028'e kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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