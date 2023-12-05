Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Maritza'yı 3-0 Yendi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol, Simge Aköz (L), Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel (L), Stevanovic, Defne Başyolcu

MARITZA PLOVDIV: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, Milicevic (L), Todorova (L), Milicevic

SETLER: 25-19, 25-20, 25-19

SÜRE: 73 dakika (23', 27', 23')

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'i 25-19, 25-20 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki 3'üncü galibiyetini aldı.