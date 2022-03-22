Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne... - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne...

AA - Ercan Çakar - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne...

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Stuttgart, voleybol, Mtv, Spor, Haberler

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