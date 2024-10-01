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Eczacıbaşı Dynavit'in Kaptanı Simge Aköz: 'Bütün Kupalara Talibiz'

Eczacıbaşı Dynavit'in Kaptanı Simge Aköz: 'Bütün Kupalara Talibiz'
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Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Aköz, yeni sezon hedeflerini açıkladı ve tüm kupalara talip olduklarını belirtti. Takım elbiseleri ve forma sponsorluk anlaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanlarından Simge Aköz, yeni sezonda bütün kupalara talip olduklarını söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın forma tanıtımı ve yeni forma sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Lansman sonrasında takım kaptanlarından Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Yeni formaları takım olarak çok beğendiklerini dile getiren Aköz, "İlk etapta kıyafetlerimiz ve mevcut formamızdan memnunuz. Sezonun açılışı çok yakın zamanda. Takımımız bu süreçte oldukça iyi bir gelişim gösterdi. İnanıyorum, sezona iyi bir başlangıç yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütün kupalara talibiz"

Yeni sezonda takım olarak beklentilerinden bahseden Aköz, "Daha önce olduğu gibi bu sene de Eczacıbaşı'nın hedefi en yukarısı. Bütün kupalara talibiz. İnanıyorum, bu sene kupaları evimize getireceğiz. Umarım Ayazağa Spor Salonu'na güzel veda yaptığımız sene olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Simge Aköz Yaşam Spor

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