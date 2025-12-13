Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe'ye set vermedi
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Karşılaşma setleri 25-22, 25-18 ve 25-20 olarak sonuçlandı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman
Göztepe: Emine, Nursevil, Marusic, İlayda, Atkinson, Bajema, Bihter (L), Berre (L), Melis, Sude, Rotar
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Boden, Nicoletti, Aybüke (L)
Setler: 22-25, 18-25, 20-25
Süre: 83 dakika (30, 24, 29) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor