Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın setleri 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Naz Akyol, Grobelna, Ayçin Akyol)
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)
Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15
Süre: 146 dakika (33, 30, 33, 28, 22)
