Eczacıbaşı Dynavit, Emily Maglio ile Kadrosunu Güçlendirdi

Eczacıbaşı Dynavit, Emily Maglio ile Kadrosunu Güçlendirdi
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Eczacıbaşı Dynavit, 2026 sezonu için Kanada Milli Takımı oyuncusu Emily Maglio'yu transfer ederek orta oyuncu rotasyonunu güçlendirdi. Maglio, yeni takımına katılmak için heyecanlı olduğunu belirtti.

2026 sezonu kadrosuna Kanada Milli Takımı oyuncusu Emily Maglio'yu kattı.

Kadrosunu yeni sezona yönelik güçlü hamlelerle şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı Dynavit, orta oyuncu rotasyonunu Emily Maglio transferiyle güçlendirdi. Transferle ilgili görüşlerini aktaran Emily Maglio, "Eczacıbaşı Dynavit'e katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Emily Maglio'nun transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio'yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily'nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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