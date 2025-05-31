Eczacıbaşı Dynavit, Emily Maglio ile Güçleniyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı milli orta oyuncu Emily Maglio'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmalarının sürdüğü turuncu-beyazlı takımın orta oyuncu rotasyonuna Emily Maglio'nun dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yeni sezon yapılanmamızda Emily Maglio'yu kadromuza katarak, orta oyuncu rotasyonumuzu güçlendirdik. Emily'nin, çalışkan yapısı ve bloktaki etkinliğiyle önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görüşlerine yer verilen Maglio, "Eczacıbaşı Dynavit'e katılmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de ve uluslararası arenada Eczacıbaşı Dynavit'ten oyuncuların birçoğuna karşı oynadım. Gerçekten yetenekli bir grup. Gelecek sezonu büyük bir başarıya dönüştürmek için sıkı çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,91 metre boyundaki Emily Maglio, kariyerine Hawaii Üniversitesi'nde başlayarak Bisonte Firenze, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları ve Levallois Paris Saint-Cloud takımlarında oynadı. Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı voleybolcu, gelecek sezondan itibaren Eczacıbaşı Dynavit'te mücadele edecek.???????