Voleybol: Eczacıbaşı, ABD'li oyuncu Rettke'nin sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Kulüp, Rettke'nin takım için önemli bir parça olduğunu vurguladı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda 26 yaşındaki ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sahadaki gücü, karakteri ve tutkusu ile 'Tigers'ın önemli bir parçası olan sporcumuz Dana Rettke, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında, evinde turuncu beyaz formayı giymeye devam edecek." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
