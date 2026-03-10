Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow'u ağırlayacak

Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek. Karşılaşma Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
