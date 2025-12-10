Eczacıbaşı Dynavit, 5 setlik mücadeleden galip ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

İlk sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin ortalarına kadar rakibi üzerinde üstünlük kurmayı başarsa da setin sonlarına doğru hakimiyeti kaybederek seti 25-23 kaybetti ve durum 1-0 oldu. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Eczacıbaşı, benchten gelen katkılarla hücumda ritim yakaladı. Bu üstünlüğünü set boyunca koruyan turuncu-beyazlılar, seti 25-19 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği üçüncü sette her iki takım da kritik seriler yakaladı. Setin son bölümünde kontrolü ele alan ev sahibi ekip, seti 25-19 kazanarak karşılaşmada durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin başında 4-0'lık bir seri yakalayan turuncu beyazlılar setin sonlarına doğru farkı 8 sayıya kadar açtı. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen konuk ekip seti 25-17 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Beşinci sete uzayan karşılaşmanın son seti Eczacıbaşı Dynavit'in üst üste sayılarıyla başladı ve saha değişimine 6 sayı farkla gitti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan son seti 15-6 kazanan turuncu-beyazlı ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Aldığı 20 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 19 sayıyla ise Ebrar Karakurt galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Coşkun, Alper Bulut

Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep Sude, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur, Buket, Buse (L), Zeynep, Leyva, Merve

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Dilay, Ebrar, Maglio, Stysiak, Simge (L), Elif, Meliha, Nicoletti, Aybüke (L), Jack-Kısal, Boden

Setler: 25-23, 19-25, 25-19, 17-25, 6-15

Süre: 129 dakika (31, 27, 29, 27, 15) - İSTANBUL