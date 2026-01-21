Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta setler 25-21, 25-15, 25-10 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İbrahim Acar, Davut Köseoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Rettke, Elif Şahin, Plummer, Bengisu Aygün, Stysiak (Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Smrek)

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Dutgun, Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Nur Doluca)

Setler: 25-21, 25-15, 25-10

Süre: 74 dakika (28, 25, 21)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz