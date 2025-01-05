Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aras Kargo'yu 25-23, 25-23 ve 25-12'lik setlerle mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda karşılaştığı Aras Kargo'yu 25-23, 25-23 ve 25-12'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: İzmir Atatürk
Aras Kargo: Mısra, Selen, Merve, Klimets, Diaris, Hazal Selin, Simay (L), Tuana, Elif
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Yaprak, Beyza, Simge (L), Boden, Naz, Nicoletti, Jack- Kısal, Gray, Aybüke (L)
Setler: 0-3 (23-25, 23-25, 12-25)
Süre: 95 dakika (27, 36, 22) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor