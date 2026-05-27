Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Camilla Weitzel'i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Almanya Milli Takım kaptanı 25 yaşındaki orta oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna kattı. Kulüp menajeri Bilun Yılmaz, Weitzel'in deneyimi ve liderliğiyle takıma önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre orta oyuncu rotasyonunu yeniden yapılandıran Eczacıbaşı Dynavit, 25 yaşındaki Camilla Weitzel'i transfer etti.

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, "Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takımı kaptanlığını üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor, yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark oluşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Camilla Weitzel, kariyerinde daha önce VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal
