Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunu yeni evinde düzenlediği basın toplantısıyla açtı

Eczacıbaşı Dynavit, Kartal'daki yeni salonunda düzenlenen basın toplantısıyla sezona start verdi.

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunu Kartal'daki yeni salonunda yapılan basın toplantısıyla açtı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, Eczacıbaşı Dynavit Kaptanı Simge Aköz'ün katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında yeni sezona dair açıklamalarda bulunuldu.

Faruk Eczacıbaşı : "Mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olmaya devam edeceğiz"

Yeni sezon öncesi başarı dileklerini paylaşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Çok gururluyum. İlk basın toplantısını bu salonda yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burası bizim için sadece bir bina değil. Geleceğimizi buranın üzerine kurmak istiyoruz. Bu bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Bizin için Eczacıbaşı Spor Kulübü bir dönüşüm aracıdır. Bizim hedefimiz sadece şampiyonluk değil, binlerce genç kızımıza kapı açmak. Yeni salonumuz da bunun için bir gösterge. Yeni sezonda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Milli takımımızda mücadele eden genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu sezon önceliğimiz disiplin, dayanıklılık ve birlikte düşünme kültürünü görünür hale getirmek. Eczacıbaşı'nın köklü mirasına yakışan bir oyun anlayışıyla, mücadeleyi asla bırakmayan bir takım olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz tabii ki her maçı kazanmak için sahaya çıkmak. Kupa hedefimiz tabii ki var. Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında 12 Ekim Pazar günü ilk maçımızı Kuzeyboru ile burada yapıyoruz. Bu sezon tribünlerde büyüyecek enerjinin sahaya kuvvet olarak yansıyacağını umut ediyoruz. Hepinizi maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. Kartal'daki yeni evimiz sadece bir spor tesisi olmayacak. Paylaşmanın, öğrenmenin, birlikte başarmanın da mekanı olacak. Güzel bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdal Karamercan: "Elimizde olan o ufak arsaya mükemmel bir proje sığdırdık"

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan da, "Bu gördüğünüz salonun yapımında o kadar çok emek var ki buraya gelene kadar 6-7 sene biz bir arena yapma hülyasıyla yaşadık. Elimizde olan o ufak arsaya mükemmel bir proje sığdırdık. Yok denecek hiçbir şey kalmadı. Bir turnuva sırasında herkesin yararlanabileceği, bütün takımların tek tek kullanabilecekleri mekanlar bu arenanın içine sığdırıldı. Şampiyonluklar gelir geçer. Asıl ortaya koyduğumuz kültür, ekol önemli. Altyapıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bizim misyonumuz spor yoluyla kadınların cemiyete kazandırılması" diye konuştu.

Giulio Cesare Bregoli: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Eczacıbaşı'nda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Başantrenör Giulio Cesare Bregoli, "Yönetim kuruluna bana burada bulunma imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu mekana ilk geldiğim zaman sadece bir binaydı ve ama bir yandan da bir ekip gibiydi. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Her sabah işini yapan, bizler için çalışan, benim için de işimi en iyi şekilde yapabilmemi sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Simge Aköz: "Voleybolu en güzel yerlere taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz"

Eczacıbaşı Kaptanı Simge Aköz ise, "Yeni atmosferimizde yeni salonumuzda sizlerle birlikte olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Bir sporcunun ihtiyacı olan her şeyin karşılanabilir olması, sporcuyu düşünen bir salon olması gerçekten bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu sezon bütün güzelliklerle, bütün enerjimizle bu sahaları dolduracağız. Aynı zamanda Eczacıbaşı'nın güçlü kadınları olarak, dünya çapında başarı elde etmiş bir sporcu olarak, buradaki genç kızlara hitap edebiliyor olmak sorumluluk taşıyor. Bunun bilincinde voleybolu en güzel yerlere taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı yeni evinde

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 2025-2026 sezonundan itibaren Vodafone Sultanlar Ligi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dahil tüm karşılaşmalarını 4 bin kişilik seyirci kapasitesi, modern mimarisi ve uluslararası standartlarıyla dikkat çeken Kartal'daki yeni tesisinde oynayacak.

Yeni transferlerle güçlenen kadro

Yeni sezonda kadrosunu önemli transferlerle güçlendiren Eczacıbaşı, smaçör mevkisinde Ebrar Karakurt ve Meliha Diken ile, orta oyuncu rotasyonunda Bengisu Aygün ve Emily Maglio, pasör çaprazında Magdalena Stysiak ve pasör rotasyonunda Dilay Özdemir ile anlaşma sağladı.

Eczacıbaşı Dynavit 2025-2026 sezonu oyuncu kadrosu şu şekilde:

"Tuna Aybüke Özel, Simge Aköz, Magdalena Stysiak, Dilay Özdemir, Sinead Jack-Kısal, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Dana Rettke, Bengisu Aygün, Anna Nicoletti, Emily Maglio, Kathryn Boden, Ebrar Karakurt."

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunun ilk maçında 12 Ekim Pazar günü evinde Kuzeyboru'yu ağırlayacak. - İSTANBUL