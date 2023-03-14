Eczacıbaşı'dan final yolunda dev adım! Temsilcimiz deplasmanda kazandı
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Developres Rzeszow'u 19-25, 25-22, 16-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'daki ilk maçta avantajı kaptı. Tigers'lar, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Rzeszow'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
SETLERDE ÜSTÜNLÜK KURDU
Maçta üstünlüğü hissettiren Eczacıbaşı, Developres'i 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26'lık setlerle geçti. Boskovic 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.
RÖVANŞ 23 MART'TA
Eczacıbaşı, 23 Mart perşembe günü Polonya ekibi ile İstanbul'da rövanş karşılaşmasına çıkacak.