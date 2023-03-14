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Eczacıbaşı'dan final yolunda dev adım! Temsilcimiz deplasmanda kazandı

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Developres Rzeszow'u 19-25, 25-22, 16-25 ve 26-28'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'daki ilk maçta avantajı kaptı. Tigers'lar, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Rzeszow'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

SETLERDE ÜSTÜNLÜK KURDU

Maçta üstünlüğü hissettiren Eczacıbaşı, Developres'i 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26'lık setlerle geçti. Boskovic 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Eczacıbaşı'dan final yolunda dev adım! Temsilcimiz deplasmanda kazandı

RÖVANŞ 23 MART'TA

Eczacıbaşı, 23 Mart perşembe günü Polonya ekibi ile İstanbul'da rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Eczacıbaşı voleybol Spor Haberler

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