Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray-Juventus maçında Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçiren taraftarın görüntüleri günler sonra ortaya çıktı; Galatasaray ise toplam skorda tur atlayarak Liverpool ile eşleşti.
- Juventus ile Galatasaray arasında 25 Şubat'ta oynanan maçı izleyen bir taraftar, Victor Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçirdi.
- Galatasaray, Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turda Liverpool ile eşleşti.
İstanbul'daki bir kafede 25 Şubat'ta oynanan Juventus– Galatasaray maçını izleyen bir taraftarın, Victor Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçirdiği anlar maçtan günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
GOL OLUNCA BAYILDI
Heyecanın zirveye çıktığı uzatma dakikalarında gelen golün ardından fenalaşan taraftara çevredekiler müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin yeni ortaya çıkması dikkat çekti.
GALATASARAY TUR ATLADI
Uzatmalarda Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçı 5-2 kazandığı için toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bir üst turda Liverpool ile eşleşti.