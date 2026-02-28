Haberler

Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Haber Videosunu İzle
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray-Juventus maçında Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçiren taraftarın görüntüleri günler sonra ortaya çıktı; Galatasaray ise toplam skorda tur atlayarak Liverpool ile eşleşti.

  • Juventus ile Galatasaray arasında 25 Şubat'ta oynanan maçı izleyen bir taraftar, Victor Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçirdi.
  • Galatasaray, Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turda Liverpool ile eşleşti.

İstanbul'daki bir kafede 25 Şubat'ta oynanan Juventus– Galatasaray maçını izleyen bir taraftarın, Victor Osimhen'in golü sonrası baygınlık geçirdiği anlar maçtan günler sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

GOL OLUNCA BAYILDI

Heyecanın zirveye çıktığı uzatma dakikalarında gelen golün ardından fenalaşan taraftara çevredekiler müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin yeni ortaya çıkması dikkat çekti.

GALATASARAY TUR ATLADI

Uzatmalarda Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk maçı 5-2 kazandığı için toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar bir üst turda Liverpool ile eşleşti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBerkee Can:

zavalkı çöpler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Zülkarneyn:

valla öldü diye izlemedim videoyu, baygınlık yazısını okuyunca izledim aetık ne yapam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı