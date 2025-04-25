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Ece Asya İkizler, Dünya Yelken Federasyonu Sürdürülebilirlik Komisyonu'na Seçildi

Ece Asya İkizler, Dünya Yelken Federasyonu Sürdürülebilirlik Komisyonu'na Seçildi
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Eski milli yelken sporcusu Ece Asya İkizler, sürdürülebilirlik alanında yelken sporuna katkıda bulunmak amacıyla Dünya Yelken Federasyonu Sürdürülebilirlik Komisyonu'na seçildi.

Eski milli yelken sporcusu Ece Asya İkizler, Dünya Yelken Federasyonu Sürdürülebilirlik Komisyonu'na seçildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli sporcularımızdan Ece Asya İkizler, Dünya Yelken Federasyonu Sürdürülebilirlik Komisyonu'na (World Sailing Sustainability Commission) seçildi. Ece Asya İkizler, sürdürülebilirlik alanında yelken sporuna katkı sağlamak üzere uluslararası düzeyde görev alacak. Türkiye Yelken Federasyonu olarak kendisini tebrik ediyor, bu önemli yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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