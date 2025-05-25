Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
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Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
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Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray şampiyonluğunu Yenikapı'da yüz binlerce taraftarının önünde kutladı. Kutlamalarda birçok sanatçı yer alırken Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Ebru Yaşar, yeni şarkısı olan "Affet'" ile yüz binleri coşturdu.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, yüz binlerce taraftarıyla birlikte Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen organizasyonla şampiyonluğu kutladı. Birçok sanatçı ve DJ, performanslarıyla Sarı-kırmızılıları coştururken, Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, ''Affet'' şarkısıyla geceye damga vurdu.

"AFFET'İ" İLK KEZ SESLENDİRDİ

Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıktı. Yeni çıkardığı şarkı ''Affet''i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine Affet şarkısını bir kere daha söyledi. Ardından Seni Anan Benim İçin Doğurmuş ve Kehribar şarkılarını da söyleyen Ebru Yaşar, Yenikapı'da renkli anlar yaşattı. Sesiyle büyüleyen güzel şarkıcı, Sarı-kırmızılı taraftarların üçlü isteğini de geri çevirmeyerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Var sizin bu Ebru Yaşar ve togg sevdanızda bir şey ama hadi bakalım…

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Haber YorumlarıServet Karataş:

Ebru yaşar büyük sanatçı...

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