Ebru Topçu'nun Sözleşmesi Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 1 Yıl Uzatıldı

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli orta saha oyuncusu Ebru Topçu'nun sözleşmesini 1 yılı daha uzattığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda 83 maçta 45 gol attı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesi 1 yıllığına uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığı belirtildi.

Ebru Topçu, son 3 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 45 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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